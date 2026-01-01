ACG Dolomiti Pantalón corto - Mujer

Materiales reciclados
ACG Dolomiti
Pantalones cortos para mujer
Para poner a prueba este pantalón corto, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? El ajuste holgado, combinado con la tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV, lo convierte en una prenda ideal para practicar senderismo.
- Color mostrado: Negro/Negro/Summit White
- Modelo: IF0970-010
ACG Dolomiti
Para poner a prueba este pantalón corto, lo llevamos a los Dolomitas, en el noreste de Italia. Allí, caminamos entre montañas y nos adentramos en cuevas. ¿El veredicto? El ajuste holgado, combinado con la tecnología repelente al agua y resistente a los rayos UV, lo convierte en una prenda ideal para practicar senderismo.
Detalles del producto
- 100 % nylon
- Logotipos Swoosh y de la ACG bordados
- Etiqueta cosida con texto "Dolomiti"
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Summit White
- Modelo: IF0970-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 175 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de ACG Dolomiti.
ACG Dolomiti