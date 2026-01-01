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Nike ACG Chaqueta reversible - Niño/a - Negro

Nike ACG

Chaqueta reversible - Niño/a

149,99 €
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Disfruta del aire libre con esta chaqueta con capucha. Tiene un diseño holgado, relleno de plumón sintético para ofrecer calidez y comodidad, con un cierre de cremallera completa y bolsillos con cremallera para guardar objetos pequeños, como el dinero, las llaves o el móvil. Y, además, gracias al diseño reversible es como tener dos chaquetas en una.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IZ7619-010

Nike ACG

149,99 €

Disfruta del aire libre con esta chaqueta con capucha. Tiene un diseño holgado, relleno de plumón sintético para ofrecer calidez y comodidad, con un cierre de cremallera completa y bolsillos con cremallera para guardar objetos pequeños, como el dinero, las llaves o el móvil. Y, además, gracias al diseño reversible es como tener dos chaquetas en una.

Detalles del producto

  • Chaqueta con forro
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IZ7619-010

Talla y ajuste

    • El modelo usa la talla M y mide 150 cm
    • La modelo usa la talla M y mide 152 cm
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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