Nike ACG
Chaqueta reversible - Niño/a
Disfruta del aire libre con esta chaqueta con capucha. Tiene un diseño holgado, relleno de plumón sintético para ofrecer calidez y comodidad, con un cierre de cremallera completa y bolsillos con cremallera para guardar objetos pequeños, como el dinero, las llaves o el móvil. Y, además, gracias al diseño reversible es como tener dos chaquetas en una.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ7619-010
Nike ACG
Disfruta del aire libre con esta chaqueta con capucha. Tiene un diseño holgado, relleno de plumón sintético para ofrecer calidez y comodidad, con un cierre de cremallera completa y bolsillos con cremallera para guardar objetos pequeños, como el dinero, las llaves o el móvil. Y, además, gracias al diseño reversible es como tener dos chaquetas en una.
Detalles del producto
- Chaqueta con forro
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IZ7619-010
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla M y mide 150 cm
- La modelo usa la talla M y mide 152 cm
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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