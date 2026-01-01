Nike ACG Chaqueta de trail running - Hombre

Nike ACG

119,99 €

¿Duradera, repelente al agua y resistente a los rayos UV? La tenemos. Esta chaqueta antidesgarro está diseñada para protegerte tanto del sol como de la lluvia ligera. Y si quieres quitártela, puedes plegarla y guardarla en su propio bolsillo para que no ocupe mucho espacio.

Diseño plegable

Cuando ya no necesites protegerte de la lluvia, puedes guardarla en el bolsillo con cremallera del pecho para que no ocupe mucho espacio.

Detalles regulables

La capucha con cordón elástico permite ajustar la protección.