Materiales reciclados
Nike ACG
Chaqueta de trail running - Hombre
¿Duradera, repelente al agua y resistente a los rayos UV? La tenemos. Esta chaqueta antidesgarro está diseñada para protegerte tanto del sol como de la lluvia ligera. Y si quieres quitártela, puedes plegarla y guardarla en su propio bolsillo para que no ocupe mucho espacio.
- Color mostrado: College Grey/Negro/Mean Green/Summit White
- Modelo: IF2171-009
Nike ACG
¿Duradera, repelente al agua y resistente a los rayos UV? La tenemos. Esta chaqueta antidesgarro está diseñada para protegerte tanto del sol como de la lluvia ligera. Y si quieres quitártela, puedes plegarla y guardarla en su propio bolsillo para que no ocupe mucho espacio.
Diseño plegable
Cuando ya no necesites protegerte de la lluvia, puedes guardarla en el bolsillo con cremallera del pecho para que no ocupe mucho espacio.
Detalles regulables
La capucha con cordón elástico permite ajustar la protección.
Detalles del producto
- 100 % nylon
- Logotipos Nike ACG y Nike Swoosh con diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: College Grey/Negro/Mean Green/Summit White
- Modelo: IF2171-009
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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