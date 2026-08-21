Materiales reciclados
ACG "Chamo Camo"
Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer
Sabemos que necesitas bolsillos para tus sesiones de trail. ¿Ocho serán suficientes? Estos bolsillos, de distintos tamaños, formas y tipos de cremallera, te permiten concentrarte en el terreno. También hemos añadido un tejido que capilariza el sudor para mantener la comodidad mientras sumas kilómetros.
- Color mostrado: Sequoia/Summit White
- Modelo: IQ9742-355
ACG "Chamo Camo"
Sabemos que necesitas bolsillos para tus sesiones de trail. ¿Ocho serán suficientes? Estos bolsillos, de distintos tamaños, formas y tipos de cremallera, te permiten concentrarte en el terreno. También hemos añadido un tejido que capilariza el sudor para mantener la comodidad mientras sumas kilómetros.
Mantén la comodidad
El tejido ligero y elástico con tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor para permitir una evaporación más rápida y mantener la transpirabilidad y la comodidad. El elástico de alta potencia de la parte posterior de la cintura es suave y ayuda a reducir las rozaduras.
Todo listo
Los cinco bolsillos de malla en la cintura te permiten llevar todo lo que necesitas en los senderos, como geles energéticos y bálsamo labial. El bolsillo posterior con cremallera es lo suficientemente grande para la mayoría de los teléfonos y los dos bolsillos pequeños y abiertos en la malla interior son perfectos para llevar los auriculares o las bolsitas de nutrición. Además, cuenta con dos presillas elásticas en la parte posterior de la cintura para enganchar los palos de trekking o una parte de arriba.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % poliéster. Paneles: 75 % poliéster/25 % spandex. Bolsillo delantero/bolsillos laterales: 82 % poliéster/18 % spandex. Slip: 92 % poliéster/8 % spandex.
- Dobladillo con aberturas
- Cintura elástica con cordón
- Forro interior
- Logotipo ACG reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Sequoia/Summit White
- Modelo: IQ9742-355
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 178 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Sin evaluaciones
ACG "Chamo Camo"