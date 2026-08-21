ACG "Chamo Camo" Pantalón corto de trail running Dri-FIT con malla interior de 10 cm - Mujer

ACG "Chamo Camo"

74,99 €

Sabemos que necesitas bolsillos para tus sesiones de trail. ¿Ocho serán suficientes? Estos bolsillos, de distintos tamaños, formas y tipos de cremallera, te permiten concentrarte en el terreno. También hemos añadido un tejido que capilariza el sudor para mantener la comodidad mientras sumas kilómetros.

Mantén la comodidad

El tejido ligero y elástico con tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor para permitir una evaporación más rápida y mantener la transpirabilidad y la comodidad. El elástico de alta potencia de la parte posterior de la cintura es suave y ayuda a reducir las rozaduras.

Todo listo

Los cinco bolsillos de malla en la cintura te permiten llevar todo lo que necesitas en los senderos, como geles energéticos y bálsamo labial. El bolsillo posterior con cremallera es lo suficientemente grande para la mayoría de los teléfonos y los dos bolsillos pequeños y abiertos en la malla interior son perfectos para llevar los auriculares o las bolsitas de nutrición. Además, cuenta con dos presillas elásticas en la parte posterior de la cintura para enganchar los palos de trekking o una parte de arriba.