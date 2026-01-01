Materiales reciclados
ACG "Chamo Camo"
Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer
Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.
- Color mostrado: Sequoia/Summit White
- Modelo: IQ9737-355
ACG "Chamo Camo"
Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Ajuste ceñido para combinar fácilmente con otras prendas.
Detalles del producto
- 87 % poliéster/13 % spandex
- Elementos de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Sequoia/Summit White
- Modelo: IQ9737-355
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 178 cm de altura
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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ACG "Chamo Camo"