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ACG "Chamo Camo" Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer - Sequoia/Summit White

Materiales reciclados

ACG "Chamo Camo"

Camiseta de tirantes de trail running Dri-FIT - Mujer

54,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.


  • Color mostrado: Sequoia/Summit White
  • Modelo: IQ9737-355

ACG "Chamo Camo"

54,99 €

Diseñada para los días calurosos y las largas sesiones de trail running, esta camiseta de tirantes tiene costuras mínimas para reducir el roce. El tejido ligero y elástico es suave y se seca rápidamente para mantener la comodidad cuando hace mucho calor.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT repele el sudor de la piel para agilizar la evaporación y ayudar a mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Ajuste ceñido para combinar fácilmente con otras prendas.

Detalles del producto

  • 87 % poliéster/13 % spandex
  • Elementos de diseño reflectante
  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Sequoia/Summit White
  • Modelo: IQ9737-355

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 178 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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