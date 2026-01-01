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ACG Camiseta - Mujer - Negro

ACG

Camiseta - Mujer

54,99 €
Negro
Light Orewood Brown
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Diseñada para actividades al aire libre, esta camiseta cuenta con tecnología de capilarización del sudor para ofrecerte transpirabilidad. El tejido de alta densidad es duradero y el ajuste holgado te ofrece un look drapeado.


  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IO1577-010

ACG

54,99 €

Diseñada para actividades al aire libre, esta camiseta cuenta con tecnología de capilarización del sudor para ofrecerte transpirabilidad. El tejido de alta densidad es duradero y el ajuste holgado te ofrece un look drapeado.

Detalles del producto

  • Etiqueta ACG visible
  • 63 % poliéster/37 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro
  • Modelo: IO1577-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 175 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    ACG Camiseta - Mujer

    ACG

    54,99 €

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