ACG
Camiseta - Mujer
Diseñada para actividades al aire libre, esta camiseta cuenta con tecnología de capilarización del sudor para ofrecerte transpirabilidad. El tejido de alta densidad es duradero y el ajuste holgado te ofrece un look drapeado.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IO1577-010
ACG
Diseñada para actividades al aire libre, esta camiseta cuenta con tecnología de capilarización del sudor para ofrecerte transpirabilidad. El tejido de alta densidad es duradero y el ajuste holgado te ofrece un look drapeado.
Detalles del producto
- Etiqueta ACG visible
- 63 % poliéster/37 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IO1577-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 175 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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ACG