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ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre - Summit White

Materiales reciclados

ACG

Camiseta Dri-FIT - Hombre

54,99 €
Summit White
Dark Smoke Grey
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Únete al All Conditions Racing Department con esta camiseta. Resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.


  • Color mostrado: Summit White
  • Modelo: IR6987-100

ACG

54,99 €

Únete al All Conditions Racing Department con esta camiseta. Resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.

Detalles del producto

  • 63 % poliéster/37 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Summit White
  • Modelo: IR6987-100

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

3 estrellas

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre

ACG

54,99 €

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