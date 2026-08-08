ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Materiales reciclados
Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.
ACG
Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
4 estrellas
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
ACG