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ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre - Summit White

Materiales reciclados

ACG

Camiseta Dri-FIT - Hombre

54,99 €
Summit White
Negro/Light Orewood Brown
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.


  • Color mostrado: Summit White
  • Modelo: IM6177-121

ACG

54,99 €

Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.

Detalles del producto

  • Etiqueta ACG visible
  • 63 % poliéster/37 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Summit White
  • Modelo: IM6177-121

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 191 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

4 estrellas

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

ACG Camiseta Dri-FIT - Hombre

ACG

54,99 €

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