Imagen 1 de 6
Materiales reciclados
ACG
Camiseta Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Click and Collect disponible al pasar por caja
Recogida gratuita
Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IM6179-010
ACG
54,99 €
Esta camiseta, resistente y con tecnología de capilarización del sudor, está hecha para el aire libre. El tejido de alta densidad y el ajuste holgado te ofrecen una sensación estructurada y drapeada.
Detalles del producto
- Etiqueta ACG visible
- 63 % poliéster/37 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IM6179-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 184 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de ACG.
ACG
54,99 €