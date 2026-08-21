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Nike Academy Team Mochila de fútbol (22 l) - Niño/a - Midnight Navy/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy Team

Mochila de fútbol - Niño/a (22 l)

32,99 €
Midnight Navy/Negro/Blanco
Negro/Negro/Blanco

La mochila Nike Academy Team ofrece un espacio de almacenamiento amplio gracias a sus bolsillos. Acolchado en las correas y el panel posterior para llevar cómodamente la equipación.


  • Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
  • Modelo: DA2571-411

Nike Academy Team

32,99 €

UN ESPACIO ORGANIZADO PARA TODA TU EQUIPACIÓN DE FÚTBOL.

La mochila Nike Academy Team ofrece un espacio de almacenamiento amplio gracias a sus bolsillos. Acolchado en las correas y el panel posterior para llevar cómodamente la equipación.

Ventajas

  • Compartimento específico para guardar la equipación seca y mojada por separado y mantener tus cosas limpias y organizadas.
  • Correas curvadas en la zona de los hombros y panel posterior con acolchado para una comodidad adicional.
  • Bolsillo de malla en el lateral para guardar una botella de agua.

Detalles del producto

  • 46 x 31 x 13 cm (alto x ancho x profundidad)
  • 22 L
  • 100 % poliéster
  • Limpiar solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
  • Modelo: DA2571-411

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Sin evaluaciones

    Nike Academy Team Mochila de fútbol (22 l) - Niño/a

    Nike Academy Team

    32,99 €