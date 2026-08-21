Nike Academy Team Mochila de fútbol (22 l) - Niño/a

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Materiales reciclados
Nike Academy Team
Mochila de fútbol - Niño/a (22 l)
32,99 €
La mochila Nike Academy Team ofrece un espacio de almacenamiento amplio gracias a sus bolsillos. Acolchado en las correas y el panel posterior para llevar cómodamente la equipación.
- Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
- Modelo: DA2571-411
Nike Academy Team
32,99 €
UN ESPACIO ORGANIZADO PARA TODA TU EQUIPACIÓN DE FÚTBOL.
La mochila Nike Academy Team ofrece un espacio de almacenamiento amplio gracias a sus bolsillos. Acolchado en las correas y el panel posterior para llevar cómodamente la equipación.
Ventajas
- Compartimento específico para guardar la equipación seca y mojada por separado y mantener tus cosas limpias y organizadas.
- Correas curvadas en la zona de los hombros y panel posterior con acolchado para una comodidad adicional.
- Bolsillo de malla en el lateral para guardar una botella de agua.
Detalles del producto
- 46 x 31 x 13 cm (alto x ancho x profundidad)
- 22 L
- 100 % poliéster
- Limpiar solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
- Modelo: DA2571-411
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
Sin evaluaciones
Nike Academy Team
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