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Buenas valoraciones
Nike Academy Pantalón de fútbol Dri-FIT - Mujer - Team Red/Blanco/Blanco/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Pantalón de fútbol Dri-FIT - Mujer

44,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básico. Cuenta con un tejido transpirable que capilariza el sudor y mantiene la frescura y la transpirabilidad. Los paneles de malla de las perneras y la cintura elástica te permiten alcanzar tus objetivos con comodidad.


  • Color mostrado: Team Red/Blanco/Blanco/Blanco
  • Modelo: HM0761-677

Nike Academy

44,99 €

Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básico. Cuenta con un tejido transpirable que capilariza el sudor y mantiene la frescura y la transpirabilidad. Los paneles de malla de las perneras y la cintura elástica te permiten alcanzar tus objetivos con comodidad.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cintura elástica con cordón interior para un ajuste seguro.
  • Cremalleras en las pantorrillas para facilitar el cambio de prenda.
  • Bolsillos laterales con cremallera compatibles con la mayoría de móviles.

Detalles del producto

  • Logotipo Swoosh bordado en el muslo izquierdo
  • Cuerpo/Malla: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Team Red/Blanco/Blanco/Blanco
  • Modelo: HM0761-677

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 173 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (12)

4.6 estrellas

  • Lightweight training pants for warm weather.

    Kayla

    Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.

  • Great

    Mrs Davis

    [This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Cool

    cccc

    [This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

Nike Academy Pantalón de fútbol Dri-FIT - Mujer

Nike Academy

44,99 €

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