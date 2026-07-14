Nike Academy Pantalón de fútbol Dri-FIT - Mujer

Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básico. Cuenta con un tejido transpirable que capilariza el sudor y mantiene la frescura y la transpirabilidad. Los paneles de malla de las perneras y la cintura elástica te permiten alcanzar tus objetivos con comodidad.
Nike Academy
Todo viaje hacia la grandeza comienza con el dominio de los fundamentos. Pero no te equivoques: este pantalón es cualquier cosa menos básico. Cuenta con un tejido transpirable que capilariza el sudor y mantiene la frescura y la transpirabilidad. Los paneles de malla de las perneras y la cintura elástica te permiten alcanzar tus objetivos con comodidad.
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4.6 estrellas
Lightweight training pants for warm weather.
Kayla
Thin material, very lightweight. Comfy, I will wear these often but not to keep warm. The length is great but they run a bit large in the pelvic/hip area, a little bunchy.
Great
Mrs Davis
[This review was collected as part of a promotion.] These pants are extremely comfortable and are perfect for daily workout.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Cool
cccc
[This review was collected as part of a promotion.] These are comfortable and cool. I highly recommend.
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Nike Academy
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