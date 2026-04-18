Nike Academy Pantalón de fútbol Dri-FIT - Hombre

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de tejido Woven ligero capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste estándar, los paneles de malla transpirables y los bolsillos con cremallera se combinan para eliminar cualquier distracción.
Nike Academy
Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de tejido Woven ligero capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste estándar, los paneles de malla transpirables y los bolsillos con cremallera se combinan para eliminar cualquier distracción.
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4.1 estrellas
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
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