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Buenas valoraciones
Nike Academy Pantalón de fútbol Dri-FIT - Hombre - Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Pantalón de fútbol Dri-FIT - Hombre

44,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de tejido Woven ligero capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste estándar, los paneles de malla transpirables y los bolsillos con cremallera se combinan para eliminar cualquier distracción.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de tejido Woven ligero capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste estándar, los paneles de malla transpirables y los bolsillos con cremallera se combinan para eliminar cualquier distracción.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Tejido Woven para proporcionar suavidad y ligereza.
  • La cintura elástica con cordón ofrece un ajuste seguro.

Detalles del producto

  • Puños elásticos
  • Logotipo Swoosh bordado
  • Cuerpo/Malla: 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HJ3780-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 189 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (10)

4.1 estrellas

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Nike Academy Pantalón de fútbol Dri-FIT - Hombre

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