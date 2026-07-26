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Nike Academy+ Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre - Mineral Slate/Summit White/Negro

Materiales reciclados

Nike Academy+

Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre

29 % de descuento
Mineral Slate/Summit White/Negro
Hot Lava/Negro/Negro
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Domina el terreno de juego con este pantalón corto de fútbol que capilariza el sudor. Diseñado para ofrecer suavidad, ligereza y transpirabilidad, cuenta con paneles laterales de malla para proporcionar una ventilación adicional.


  • Color mostrado: Mineral Slate/Summit White/Negro
  • Modelo: IF2551-382

Nike Academy+

29 % de descuento

Domina el terreno de juego con este pantalón corto de fútbol que capilariza el sudor. Diseñado para ofrecer suavidad, ligereza y transpirabilidad, cuenta con paneles laterales de malla para proporcionar una ventilación adicional.

Detalles del producto

  • Cintura elástica con cordón
  • Bolsillos con cremallera
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Mineral Slate/Summit White/Negro
  • Modelo: IF2551-382

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 184 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

4 estrellas

  • Shorts

    AngelO338935233

    I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.

Nike Academy+ Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre

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