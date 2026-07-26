Nike Academy+ Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre

Shorts
AngelO338935233
I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
Materiales reciclados
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Domina el terreno de juego con este pantalón corto de fútbol que capilariza el sudor. Diseñado para ofrecer suavidad, ligereza y transpirabilidad, cuenta con paneles laterales de malla para proporcionar una ventilación adicional.
Nike Academy+
Domina el terreno de juego con este pantalón corto de fútbol que capilariza el sudor. Diseñado para ofrecer suavidad, ligereza y transpirabilidad, cuenta con paneles laterales de malla para proporcionar una ventilación adicional.
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4 estrellas
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I like them they are comfy and they have pockets which are great. I wore them for soccer and to go out so they can be used for both.
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