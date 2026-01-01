Nike Academy
Mochila de fútbol (grande, 30 l)
Con un diseño duradero, la mochila Nike Academy está pensada para resistir cualquier día de partido. Preparada para condiciones húmedas o secas, cuenta con múltiples compartimentos, incluido uno lo bastante grande para guardar el balón de fútbol, para ayudarte a proteger tu equipación.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IO0912-010
Nike Academy
Con un diseño duradero, la mochila Nike Academy está pensada para resistir cualquier día de partido. Preparada para condiciones húmedas o secas, cuenta con múltiples compartimentos, incluido uno lo bastante grande para guardar el balón de fútbol, para ayudarte a proteger tu equipación.
Ventajas
- Funda para la lluvia resistente al agua para una protección segura.
- Parte inferior con revestimiento renovada que protege contra los elementos y añade durabilidad.
- Compartimento específico para guardar la equipación seca y mojada por separado y mantener tus cosas limpias y organizadas.
- Bolsillos laterales para guardar la botella de agua u otros objetos pequeños.
- Funda para un portátil de hasta 15 pulgadas.
Detalles del producto
- 51 x 33 x 18 cm (alto x ancho x profundidad)
- Cuerpo: 100 % poliéster. Cubierta para la lluvia: 100 % nylon.
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IO0912-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike Academy