Materiales reciclados
Nike Academy
Guantes de fútbol Therma-FIT - Niño/a
Planta cara al mal tiempo con los guantes Therma-FIT Academy. Están confeccionados con un material cálido que ayuda a mantener el frío a raya para concentrarse en el partido. Las palmas texturizadas permiten agarrar el balón mejor para que puedas lanzarlo rápidamente.
- Color mostrado: Negro/Off White/Off White
- Modelo: IQ0663-011
Nike Academy
Planta cara al mal tiempo con los guantes Therma-FIT Academy. Están confeccionados con un material cálido que ayuda a mantener el frío a raya para concentrarse en el partido. Las palmas texturizadas permiten agarrar el balón mejor para que puedas lanzarlo rápidamente.
Ventajas
- La tecnología Nike Therma-FIT ayuda a controlar el calor natural del cuerpo para mantener la calidez en los días fríos.
- Puños elásticos y flexibles para un ajuste seguro.
Detalles del producto
- 68 % poliéster/20 % nylon/9 % silicona/3 % spandex
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Negro/Off White/Off White
- Modelo: IQ0663-011
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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