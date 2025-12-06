Nike Academy Guantes de fútbol Therma-FIT - Niño/a

Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Materiales reciclados
El frío no te frena. La tecnología Therma-FIT ayuda a controlar el calor corporal para mantener las manos calentitas, y los bordes flexibles proporcionan un ajuste seguro para retener la calidez.
Nike Academy
El frío no te frena. La tecnología Therma-FIT ayuda a controlar el calor corporal para mantener las manos calentitas, y los bordes flexibles proporcionan un ajuste seguro para retener la calidez.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
3.6 estrellas
Élastique poignet pas du tout elastique
jeanmichelung
Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler
Couldn't get hand in glove
Jen1
[This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?
Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
#productsprovidedbynike
Sizing is off!!!
Abbeym
Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!
Nike Academy