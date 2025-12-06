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Nike Academy Guantes de fútbol Therma-FIT - Niño/a - Negro/Negro/Blanco

Materiales reciclados

Nike Academy

Guantes de fútbol Therma-FIT - Niño/a

27,99 €
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

El frío no te frena. La tecnología Therma-FIT ayuda a controlar el calor corporal para mantener las manos calentitas, y los bordes flexibles proporcionan un ajuste seguro para retener la calidez.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HF0547-011

Nike Academy

27,99 €

El frío no te frena. La tecnología Therma-FIT ayuda a controlar el calor corporal para mantener las manos calentitas, y los bordes flexibles proporcionan un ajuste seguro para retener la calidez.

Ventajas

  • La tecnología Nike Therma-FIT ayuda a controlar el calor natural del cuerpo para mantener la calidez en los días fríos.
  • Palmas texturizadas para mejorar el agarre.

Detalles del producto

  • Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
  • 62 % poliéster/28 % nylon/5 % goma/5 % spandex
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: HF0547-011

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (10)

3.6 estrellas

  • Élastique poignet pas du tout elastique

    jeanmichelung

    Très très mauvais au niveau de l élastique du poignet. Compliqué à enfiler

  • Couldn't get hand in glove

    Jen1

    [This review was collected as part of a promotion.] The glove looked as if it was good quality, but my son couldn't get his hand in the glove because the opening was too small. Perhaps runs small?

    Producto recibido gratis o valorado como parte de un sorteo/obsequio o a cambio de un descuento.
    #productsprovidedbynike

  • Sizing is off!!!

    Abbeym

    Sizing and guide are way off for these gloves!! Order 2 sizes larger than your child is measuring!!!

Nike Academy Guantes de fútbol Therma-FIT - Niño/a

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