Nike Academy
Bolsa de deporte de fútbol (mediana, 60 l)
La bolsa de deporte Nike Academy ofrece un diseño duradero, pensado para organizar tus cosas. Dispone de un gran compartimento principal y de bolsillos laterales separados para guardar el balón, las botas y la ropa. Además, incorpora múltiples correas para transportar cómodamente tu equipación vayas donde vayas.
- Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
- Modelo: IO0918-410
Nike Academy
La bolsa de deporte Nike Academy ofrece un diseño duradero, pensado para organizar tus cosas. Dispone de un gran compartimento principal y de bolsillos laterales separados para guardar el balón, las botas y la ropa. Además, incorpora múltiples correas para transportar cómodamente tu equipación vayas donde vayas.
Ventajas
- Parte inferior con revestimiento renovada que protege contra los elementos y añade durabilidad.
- Correa para el hombro regulable y asas dobles para ofrecer cómodas opciones de transporte.
- Bolsillos laterales para guardar la botella de agua u otros objetos pequeños.
Detalles del producto
- Compartimento principal con cremallera doble
- 63 x 30 x 30 cm (largo x ancho x alto)
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
- Modelo: IO0918-410
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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