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Nike Academy Bolsa de deporte de fútbol (mediana, 60 l) - Midnight Navy/Negro/Blanco

Nike Academy

Bolsa de deporte de fútbol (mediana, 60 l)

42,99 €
Midnight Navy/Negro/Blanco
Negro/Negro/Blanco
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La bolsa de deporte Nike Academy ofrece un diseño duradero, pensado para organizar tus cosas. Dispone de un gran compartimento principal y de bolsillos laterales separados para guardar el balón, las botas y la ropa. Además, incorpora múltiples correas para transportar cómodamente tu equipación vayas donde vayas.


  • Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
  • Modelo: IO0918-410

Nike Academy

42,99 €

La bolsa de deporte Nike Academy ofrece un diseño duradero, pensado para organizar tus cosas. Dispone de un gran compartimento principal y de bolsillos laterales separados para guardar el balón, las botas y la ropa. Además, incorpora múltiples correas para transportar cómodamente tu equipación vayas donde vayas.

Ventajas

  • Parte inferior con revestimiento renovada que protege contra los elementos y añade durabilidad.
  • Correa para el hombro regulable y asas dobles para ofrecer cómodas opciones de transporte.
  • Bolsillos laterales para guardar la botella de agua u otros objetos pequeños.

Detalles del producto

  • Compartimento principal con cremallera doble
  • 63 x 30 x 30 cm (largo x ancho x alto)
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/Negro/Blanco
  • Modelo: IO0918-410

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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