Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT UV - Hombre

Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado
Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Este pantalón de corte clásico lo aprovecha bien con dos pliegues de longitud completa que garantiza la amplitud y una presilla para colgarlo fácilmente.
Nike 24.7 PerfectStretch
Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Este pantalón de corte clásico lo aprovecha bien con dos pliegues de longitud completa que garantiza la amplitud y una presilla para colgarlo fácilmente.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo derecho con espacio para el teléfono. Bolsillo incorporado de malla en el lado izquierdo para guardar básicos pequeños. Todos los bolsillos están cosidos en el interior para evitar que se muevan a lo largo del día.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Great look and fit!
BrianB636343972
My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..
Nike 24.7 PerfectStretch