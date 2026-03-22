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Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT UV - Hombre - Negro/Negro/Dark Smoke Grey

Materiales reciclados

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalón Dri-FIT UV - Hombre

139,99 €
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado

Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Este pantalón de corte clásico lo aprovecha bien con dos pliegues de longitud completa que garantiza la amplitud y una presilla para colgarlo fácilmente.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: IF2123-010

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Este pantalón de corte clásico lo aprovecha bien con dos pliegues de longitud completa que garantiza la amplitud y una presilla para colgarlo fácilmente.

Tecnología de capilarización del sudor

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Bolsillos seguros

Bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo derecho con espacio para el teléfono. Bolsillo incorporado de malla en el lado izquierdo para guardar básicos pequeños. Todos los bolsillos están cosidos en el interior para evitar que se muevan a lo largo del día.

Más ventajas

  • Cintura elástica y trabillas para el cinturón para ofrecer un ajuste seguro.
  • El bolsillo trasero derecho tiene cierre de cremallera.
  • Este producto ofrece protección contra los rayos solares UVA y UVB en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.

Detalles del producto

  • Presilla exclusiva en el lado izquierdo de la cintura
  • Cremallera frontal con cierre de corchete
  • Cuerpo: 100 % poliéster Bolsillos: 86 % poliéster/14 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: IF2123-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Great look and fit!

    BrianB636343972

    My wife and daughter complimented me so fast when I tried them on I purchased another pair in a different color…..

Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT UV - Hombre

Nike 24.7 PerfectStretch

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