Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT UV - Hombre

Nike 24.7 PerfectStretch

139,99 €

Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. Este pantalón de corte clásico lo aprovecha bien con dos pliegues de longitud completa que garantiza la amplitud y una presilla para colgarlo fácilmente.

Tecnología de capilarización del sudor

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Bolsillos seguros

Bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo derecho con espacio para el teléfono. Bolsillo incorporado de malla en el lado izquierdo para guardar básicos pequeños. Todos los bolsillos están cosidos en el interior para evitar que se muevan a lo largo del día.