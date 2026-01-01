Nike 24.7 ImpossiblySoft
Túnica con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñada para recuperarte y prepararte para el día a día, esta túnica ligera ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable.
- Color mostrado: Camo Green/Outdoor Green
- Modelo: IQ7051-303
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñada para recuperarte y prepararte para el día a día, esta túnica ligera ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable.
Optimiza tu descanso
Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.
Mantén la transpirabilidad
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Más ventajas
- Nuestro suave tejido de doble punto ImpossiblySoft está diseñado para acompañarte durante todo el día.
- Los hombros caídos y el ajuste holgado te ofrecen libertad de movimiento.
Detalles del producto
- Bolsillos laterales
- Dobladillo con aberturas
- Cremallera bidireccional
- Presilla exclusiva para colgar la prenda
- Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Camo Green/Outdoor Green
- Modelo: IQ7051-303
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 173 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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