Nike 24.7 ImpossiblySoft Túnica con cremallera completa Dri-FIT - Mujer

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñada para recuperarte y prepararte para el día a día, esta túnica ligera ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable.

Optimiza tu descanso

Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.