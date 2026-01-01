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Nike 24.7 ImpossiblySoft Túnica con cremallera completa Dri-FIT - Mujer - Camo Green/Outdoor Green

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Túnica con cremallera completa Dri-FIT - Mujer

99,99 €
Camo Green/Outdoor Green
Crema II/College Grey
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Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñada para recuperarte y prepararte para el día a día, esta túnica ligera ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable.


  • Color mostrado: Camo Green/Outdoor Green
  • Modelo: IQ7051-303

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

Encuentra la calma con Nike 24.7. Diseñada para recuperarte y prepararte para el día a día, esta túnica ligera ofrece una versión mejorada de la comodidad. Nuestro tejido ImpossiblySoft le aporta un look refinado y elegante, además de una sensación increíblemente suave y agradable.

Optimiza tu descanso

Con Nike 24.7, la comodidad es la norma. Diseñados para acompañarte antes y después del entrenamiento, estos básicos de inspiración deportiva te permiten rendir al máximo en cada momento.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Más ventajas

  • Nuestro suave tejido de doble punto ImpossiblySoft está diseñado para acompañarte durante todo el día.
  • Los hombros caídos y el ajuste holgado te ofrecen libertad de movimiento.

Detalles del producto

  • Bolsillos laterales
  • Dobladillo con aberturas
  • Cremallera bidireccional
  • Presilla exclusiva para colgar la prenda
  • Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Camo Green/Outdoor Green
  • Modelo: IQ7051-303

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 173 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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