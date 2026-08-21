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Nike 24.7 ImpossiblySoft Sudadera con capucha - Mujer - Crema II/Sail/College Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Sudadera con capucha - Mujer

89,99 €
Crema II/Sail/College Grey
Negro/Negro/Dark Smoke Grey
Cacao Wow/Negro/Mosswood Brown

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Esta amplia sudadera con capucha combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad vayas donde vayas.


  • Color mostrado: Crema II/Sail/College Grey
  • Modelo: IR1929-236

Nike 24.7 ImpossiblySoft

89,99 €

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Esta amplia sudadera con capucha combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad vayas donde vayas.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Ajuste oversize para una sensación de amplitud y combinarla fácilmente con otras prendas.

Detalles del producto

  • Presilla exclusiva para colgar la prenda en la parte posterior del cuello
  • Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex; forro de la capucha: 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Crema II/Sail/College Grey
  • Modelo: IR1929-236

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 175 cm de altura
    • Ajuste oversize: extragrande y espacioso
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Sin evaluaciones

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Sudadera con capucha - Mujer

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