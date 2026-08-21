Nike 24.7 ImpossiblySoft
Sudadera con capucha - Mujer
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Esta amplia sudadera con capucha combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad vayas donde vayas.
- Color mostrado: Crema II/Sail/College Grey
- Modelo: IR1929-236
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Esta amplia sudadera con capucha combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad vayas donde vayas.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Ajuste oversize para una sensación de amplitud y combinarla fácilmente con otras prendas.
Detalles del producto
- Presilla exclusiva para colgar la prenda en la parte posterior del cuello
- Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex; forro de la capucha: 100 % algodón
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Crema II/Sail/College Grey
- Modelo: IR1929-236
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 175 cm de altura
- Ajuste oversize: extragrande y espacioso
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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