Nike 24.7 ImpossiblySoft
Jersey de cuello alto Dri-FIT - Hombre
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este jersey de doble punto y cuello alto combina un look amplio y sofisticado con nuestra tecnología de capilarización del sudor Dri-FIT para ofrecerte la máxima comodidad cuando te mueves.
- Color mostrado: Pink Smoke/Light Boulder
- Modelo: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este jersey de doble punto y cuello alto combina un look amplio y sofisticado con nuestra tecnología de capilarización del sudor Dri-FIT para ofrecerte la máxima comodidad cuando te mueves.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Costuras angulares en los hombros y sisas bajas para moverte con libertad y naturalidad.
Detalles del producto
- Presilla exclusiva para colgar la prenda en la parte posterior del cuello
- 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Pink Smoke/Light Boulder
- Modelo: IF2119-658
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 191 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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