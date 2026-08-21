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Nike 24.7 ImpossiblySoft Cárdigan - Hombre - Negro/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Cárdigan - Hombre

114,99 €
Negro/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este cárdigan de doble punto premium combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad.


  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este cárdigan de doble punto premium combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Cierres a presión que aportan comodidad.
  • Bolsillos delanteros con cremallera para guardar objetos de valor.

Detalles del producto

  • Presilla de seguridad en la parte posterior del cuello
  • Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex. Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6948-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste holgado: amplio e informal
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Sin evaluaciones

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Cárdigan - Hombre

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    114,99 €