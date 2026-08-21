Nike 24.7 ImpossiblySoft
Cárdigan - Hombre
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este cárdigan de doble punto premium combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad.
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
- Modelo: HQ6948-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nuestro tejido ImpossiblySoft extraordinariamente suave está diseñado para acompañarte durante todo el día. Este cárdigan de doble punto premium combina unas líneas impecables con tecnología Dri-FIT que capilariza el sudor para aportar la máxima comodidad.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Cierres a presión que aportan comodidad.
- Bolsillos delanteros con cremallera para guardar objetos de valor.
Detalles del producto
- Presilla de seguridad en la parte posterior del cuello
- Cuerpo: 51 % poliéster/25 % modal/15 % algodón/9 % spandex. Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
- Modelo: HQ6948-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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