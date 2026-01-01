Volver a la búsquedaNike Store City Stars (Phase 2)Abierta • Cierra a las 0:00CityStars Mallno.2260/2265HeliopolisCairo, Cairo, 11757, EG002 01066651676Recibir indicacionesHorario de la tiendalun - dom: 10:00 - 0:00ServiciosInformación de devoluciónEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.Tiendas cercanasDirectorio de tiendasNike Store Festival City (Partnered)Cairo Festival City Mallno.2/003Fifth SettlementCairo, Cairo, 11865, EGAbierta • Cierra a las 0:00Nike Store Almaza City Center (Partnered)Almaza City Center Mall - HeliopolisAl Maza AirportCairo, Cairo, 4472001, EGAbierta • Cierra a las 23:00NIKE OUTLET CAIRO ONE KATTAMAYA RINGBuilding 121 , Unit 01, One KattameyaMemaar Al Morshedy, Ring Road.Cairo, Caairo, 11936, EGAbierta • Cierra a las 22:00