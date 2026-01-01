Volver a la búsquedaNike Serdika Mall (Partnered)Cerrada • Abre a las 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Recibir indicacionesHorario de la tiendalun - dom: 10:00 - 22:00ServiciosInformación de devoluciónEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.Bra Fit by Nike FitEl ajuste es la clave. Encuentra el sujetador deportivo y el ajuste perfectos para tus actividades preferidas.Tiendas cercanasDirectorio de tiendasNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGCerrada • Abre a las 8:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGCerrada • Abre a las 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGCerrada • Abre a las 8:00