Nike Factory Store Aubonne

Nike Factory Store Aubonne

Cerrada • Abre a las 10:00

Outlet Aubonne

Chemin du Pre-Neuf 14

Aubonne, Vaud, 1170, CH

+41 21 588 1945

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Horario de la tienda

lun - mié: 10:00 - 19:00
jue - vie: 10:00 - 21:00
sáb: 9:00 - 19:00
dom: Cerrada

Servicios

  • Ofertas 24/7

    Ofertas 24/7

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  • Información de devolución

    Información de devolución

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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