Volver a la búsquedaNIKE - Doha City CentreAbierta • Cierra a las 22:00Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Recibir indicacionesHorario de la tiendalun - mié: 10:00 - 22:00jue - vie: 10:00 - 0:00sáb - dom: 10:00 - 22:00ServiciosInformación de devoluciónEsta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.Bra Fit by Nike FitEl ajuste es la clave. Encuentra el sujetador deportivo y el ajuste perfectos para tus actividades preferidas.Tiendas cercanasDirectorio de tiendasNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAAbierta • Cierra a las 23:00NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAAbierta • Cierra a las 22:00NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHAbierta • Cierra a las 22:00