NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Abierta • Cierra a las 22:00

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

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Horario de la tienda

lun - mié: 10:00 - 22:00
jue - vie: 10:00 - 0:00
sáb - dom: 10:00 - 22:00

Servicios

  • Información de devolución

    Información de devolución

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

    El ajuste es la clave. Encuentra el sujetador deportivo y el ajuste perfectos para tus actividades preferidas.

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