Nike Discovery Mall (Partnered)

Nike Discovery Mall (Partnered)

Cerrada • Abre a las 10:00

Discovery Mall

Kuwait City, Capital, 15005, KW

+965 2291 3653

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Horario de la tienda

lun - dom: 10:00 - 22:00

Servicios

  • Información de devolución

    Información de devolución

    Esta tienda no acepta devoluciones de pedidos realizados en Nike.com ni en la Nike App.

  • Bra Fit by Nike Fit

    Bra Fit by Nike Fit

    El ajuste es la clave. Encuentra el sujetador deportivo y el ajuste perfectos para tus actividades preferidas.

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