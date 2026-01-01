Volver a la búsquedaNike Factory Store LiegeCerrada • Abre a las 9:30Chaussee de Tongres 269LIEGE, Wallonia, 4000, BE+32 04 366 13 28Recibir indicacionesHorario de la tiendalun - sáb: 9:30 - 20:00dom: CerradaServiciosDevoluciones de Nike.com y de la Nike AppEsta tienda acepta devoluciones de pedidos de Nike.com y de la Nike App.Ofertas 24/7Ahorra cuando quieras en la tienda online.Comprar aquíTarjetas de regalo NikeEsta tienda acepta tarjetas de regalo compradas en otras Nike Stores y en Nike.com con la moneda local.Tiendas cercanasDirectorio de tiendasNike Factory Store MaasmechelenMaasmechelen VillageZetellaan 100/ 26-27-28MAASMECHELEN, Flanders, 3630, BECerrada • Abre a las 10:00Nike Store Leuven (Partnered)BONDGENOTENLAAN 58LEUVEN, Brussels, 3000, BECerrada • Abre a las 10:00Nike Factory Store RoermondStadsweide 36Roermond, Limburg, 6041TD, NLCerrada • Abre a las 10:00