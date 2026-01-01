Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Abierta • Cierra a las 21:30

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

Recibir indicaciones

Horario de la tienda

lun - jue: 10:00 - 21:30
vie: 9:00 - 14:00
sáb: 10:00 - 22:00
dom: 10:00 - 21:30

Servicios

  • Ofertas 24/7

    Ofertas 24/7

    Ahorra cuando quieras en la tienda online.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

Tiendas cercanas