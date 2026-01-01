Volver a la búsquedaHolon Nike Factory StoreAbierta • Cierra a las 21:3038 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Recibir indicacionesHorario de la tiendalun - jue: 10:00 - 21:30vie: 9:00 - 14:00sáb: 10:00 - 22:00dom: 10:00 - 21:30ServiciosOfertas 24/7Ahorra cuando quieras en la tienda online.Comprar aquíNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Tiendas cercanasDirectorio de tiendasNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILAbierta • Cierra a las 22:00Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILAbierta • Cierra a las 22:00NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILAbierta • Cierra a las 20:00