Cerca una botiga
Ajuda
Estat de la comanda
Enviament i lliurament
Devolucions
Guies de talles
Posa't en contacte amb nosaltres
Política de privadesa
Condicions de venda
Condicions d'ús
Envia'ns comentaris
Uneix-te a nosaltres
Inicia la sessió
Novetats
Compra totes les novetats
Supervendes
Calendari de llançaments de SNKRS
El millor en roba d'hivern
Destacats
Icones Jordan reinventades
Bàsics d'ACG
Shox: Style it Like Them
Nike Tech
Max Voltage Pack: destacats del futbol
Tendències
Sabatilles de running amb el màxim amortiment
Sabatilles de running amb un amortiment ferm
Roba de Sportswear
Entrenament híbrid
Xandalls de futbol
Novetats per a home
Look Metcon
Sabatilles
Totes les sabatilles
Lifestyle
Jordan
Running
Futbol
Bàsquet
Training i gimnàs
Skateboard
Sabatilles personalitzables
Roba
Tota la roba
Dessuadores amb caputxa i sense
Pantalons i malles
Xandalls
Jaquetes
Parts superiors
Pantalons curts
Accessoris
Esport
Tennis
Golf
Novetats per a dona
Novetats: Air Max Muse i Air Superfly
Pantalons
Leggings
Conjunts
Sostenidors esportius
Ioga
Novetats per a nen/a
Zona Teens
Col·lecció Nike x LEGO®
Educació física
Pantalons i leggings
Accessoris
Nen/a per edat
Adolescent (13-17 anys)
Nen/a (7-12 anys)
Nen/a petit/a (3-7 anys)
Nadó i infant (0-3 anys)
Novetats en productes esportius
Jordan Sport
The Locker Room
Esdeveniments de Nike Running
Productes de running
Productes de futbol
Productes de training i gimnàs
Més esports
Tots els esports
Novetats de Sportswear
Calendari de llançaments de SNKRS
Equipament de Sportswear
La millor selecció Jordan
Air Force 1
Air Jordan 1
Air Max
Dunk
Nike P-6000
Nike Shox
Tots els productes Jordan
Novetats de Jordan
Accessoris i equipament
Termes de cerca populars
Compra
Els Nike Members poden gaudir d'enviament de franc i devolucions gratuïtes durant un període de 30 dies. Més informació Uneix-te a nosaltres