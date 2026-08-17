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Cross-training

Nike Metcon 10
Nike Metcon 10 Sabatilles de training - Dona
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Nike Metcon 10
Sabatilles de training - Dona
139,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Sabatilles de training - Dona
+8
Supervendes
Nike Free Metcon 7
Sabatilles de training - Dona
129,99 €
Nike Metcon 10 AMP
Nike Metcon 10 AMP Sabatilles de training - Home
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Nike Metcon 10 AMP
Sabatilles de training - Home
30 % de descompte
Nike Flex Train
Nike Flex Train Sabatilles de training - Home
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Nike Flex Train
Sabatilles de training - Home
30 % de descompte
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Sabatilles de training - Dona
Pròximament
Nike Hybrid RN
Sabatilles de training - Dona
149,99 €
Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Sabatilles de training - Home
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Nike Free Metcon 7
Sabatilles de training - Home
129,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Sabatilles de training - Dona
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Materials reciclats
Nike Bella 7
Sabatilles de training - Dona
30 % de descompte
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Sabatilles d'entrenament - Dona
Materials reciclats
Nike MC Trainer 3
Sabatilles d'entrenament - Dona
79,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Sabatilles de training - Dona
+1
Materials reciclats
Nike Flex Train
Sabatilles de training - Dona
30 % de descompte
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Sabatilles de training (extraamples) - Home
Nike Air Monarch IV
Sabatilles de training (extraamples) - Home
79,99 €
LeBron TR 1
LeBron TR 1 Sabatilles de training - Home
LeBron TR 1
Sabatilles de training - Home
30 % de descompte
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Sabatilles de training - Home
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Materials reciclats
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Sabatilles de training - Home
30 % de descompte
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Sabatilles de training - Dona
Nike MC Trainer 4
Sabatilles de training - Dona
79,99 €
Nike Air Monarch SE
Nike Air Monarch SE Sabatilles de training - Home
+2
Nike Air Monarch SE
Sabatilles de training - Home
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Leggings (Talles grans) - Dona
29 % de descompte
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
30 % de descompte
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Sabatilles de training - Dona
Nike In-Season TR 14
Sabatilles de training - Dona
30 % de descompte
Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Sabatilles de training - Home
+1
Nike Reax 8 TR
Sabatilles de training - Home
94,99 €
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Sabatilles de training - Dona
Materials reciclats
Nike Free 2025
Sabatilles de training - Dona
30 % de descompte
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Samarreta de tirants d'entrenament - Home
Nike Dri-FIT
Samarreta de tirants d'entrenament - Home
32,99 €
Nike MC Trainer 4
Nike MC Trainer 4 Sabatilles de training - Home
Novetats
Nike MC Trainer 4
Sabatilles de training - Home
79,99 €
Nike Hybrid RN
Nike Hybrid RN Sabatilles de training - Home
Pròximament
Nike Hybrid RN
Sabatilles de training - Home
149,99 €
Nike Metcon 10 By You
Nike Metcon 10 By You Sabatilles personalitzables de training - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Metcon 10 By You
Sabatilles personalitzables de training - Dona
169,99 €

Productes de cross-training

Intensifica els teus entrenaments amb l'equipament de cross-training de Nike. Tant si tornes a la teva rutina de fitnes com si vols mantenir la força o treballar la potència durant la temporada baixa, Nike té la roba i les sabatilles de cross-training ideals per aconseguir els teus objectius. Troba l'últim en sabatilles de cross-training per a dona i per a home, en una gran varietat de colors. Compra les Metcon, les sabatilles perfectes per entrenaments en circuits, o les Romaleos, per gaudir de més estabilitat i subjecció durant les sessions d'aixecament de pesos. Descobreix tota la roba de cross-training de Nike i troba les teves samarretes i els teus pantalons i leggings per combinar amb les teves sabatilles, i lluir un look perfecte per al gimnàs. Dona-hi un cop d'ull a l'equipament de cross-training per trobar bosses i motxilles, per portar les teves coses amb seguretat del carrer al gimnàs, ampolles d'aigua per mantenir la hidratació i molts altres productes.