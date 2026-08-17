Productes de cross-training
Intensifica els teus entrenaments amb l'equipament de cross-training de Nike. Tant si tornes a la teva rutina de fitnes com si vols mantenir la força o treballar la potència durant la temporada baixa, Nike té la roba i les sabatilles de cross-training ideals per aconseguir els teus objectius. Troba l'últim en sabatilles de cross-training per a dona i per a home, en una gran varietat de colors. Compra les Metcon, les sabatilles perfectes per entrenaments en circuits, o les Romaleos, per gaudir de més estabilitat i subjecció durant les sessions d'aixecament de pesos. Descobreix tota la roba de cross-training de Nike i troba les teves samarretes i els teus pantalons i leggings per combinar amb les teves sabatilles, i lluir un look perfecte per al gimnàs. Dona-hi un cop d'ull a l'equipament de cross-training per trobar bosses i motxilles, per portar les teves coses amb seguretat del carrer al gimnàs, ampolles d'aigua per mantenir la hidratació i molts altres productes.