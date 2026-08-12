Almenys un 20 % de materials reciclats

Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Sabatilles de running de carretera - Dona
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Materials reciclats
Nike Vomero 18
Sabatilles de running de carretera - Dona
159,99 €
Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Nike
Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Nike Sabatilles de running de carretera - Dona
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Supervendes
Pegasus 42 "Keely Hodgkinson" Nike
Sabatilles de running de carretera - Dona
149,99 €
Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Sabatilles de running de carretera - Dona
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Materials reciclats
Nike Revolution 8
Sabatilles de running de carretera - Dona
64,99 €
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Sabatilles - Dona
Materials reciclats
Nike Court Vision Low Next Nature
Sabatilles - Dona
79,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botes de futbol per a terreny ferm
Materials reciclats
Nike Phantom 6 Low Elite
Botes de futbol per a terreny ferm
269,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Sabatilles amb detalls de disseny reflector - Dona
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Materials reciclats
Nike V5 RNR
Sabatilles amb detalls de disseny reflector - Dona
89,99 €
Nike Air Max Muse
Nike Air Max Muse Sabatilles - Dona
Materials reciclats
Nike Air Max Muse
Sabatilles - Dona
159,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Sabatilles
Materials reciclats
Nike Ava Rover
Sabatilles
139,99 €
Nike Quest 6
Nike Quest 6 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Quest 6
Sabatilles de running de carretera - Dona
79,99 €
Nike Juniper Trail 3
Nike Juniper Trail 3 Sabatilles de trail running - Dona
Materials reciclats
Nike Juniper Trail 3
Sabatilles de trail running - Dona
89,99 €
Nike Journey Run
Nike Journey Run Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Journey Run
Sabatilles de running de carretera - Dona
99,99 €
Nike Flex Train
Nike Flex Train Sabatilles de training - Dona
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Materials reciclats
Nike Flex Train
Sabatilles de training - Dona
79,99 €
Nike Cortez Textile
Nike Cortez Textile Sabatilles - Dona
Materials reciclats
Nike Cortez Textile
Sabatilles - Dona
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botes de futbol de perfil alt per a terreny tou
Materials reciclats
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botes de futbol de perfil alt per a terreny tou
99,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botes de futbol sala de perfil baix
Materials reciclats
Nike Tiempo Maestro Club
Botes de futbol sala de perfil baix
59,99 €
Nike Infinity G NN
Nike Infinity G NN Sabatilles de golf
Materials reciclats
Nike Infinity G NN
Sabatilles de golf
89,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Botes de futbol per a gespa artificial
Materials reciclats
Nike Phantom 6 High Elite
Botes de futbol per a gespa artificial
279,99 €
Nike Promina
Nike Promina Sabatilles de caminar - Dona
Materials reciclats
Nike Promina
Sabatilles de caminar - Dona
69,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botes de futbol per a terreny ferm
Materials reciclats
Nike Phantom 6 Low Pro
Botes de futbol per a terreny ferm
159,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botes de futbol per a gespa artificial
Materials reciclats
Nike Phantom 6 Low Pro
Botes de futbol per a gespa artificial
159,99 €
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Sabatilles d'entrenament - Dona
Materials reciclats
Nike MC Trainer 3
Sabatilles d'entrenament - Dona
79,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botes de futbol de perfil baix per a gespa artificial
Materials reciclats
Nike Tiempo Maestro Academy
Botes de futbol de perfil baix per a gespa artificial
84,99 €
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Botes de futbol per a terreny ferm
Materials reciclats
Nike Phantom 6 High Elite
Botes de futbol per a terreny ferm
279,99 €
Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Winflo 12
Sabatilles de running de carretera - Dona
109,99 €
Nike ACG Pegasus Trail
Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Dona
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Materials reciclats
Nike ACG Pegasus Trail
Sabatilles de trail running - Dona
149,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botes de futbol de perfil baix per a gespa artificial
Materials reciclats
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botes de futbol de perfil baix per a gespa artificial
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botes de futbol per a gespa artificial
Materials reciclats
Nike Phantom 6 Low Elite
Botes de futbol per a gespa artificial
269,99 €
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Structure 26
Sabatilles de running de carretera - Dona
149,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botes de futbol de perfil alt per a terrenys diversos
Materials reciclats
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botes de futbol de perfil alt per a terrenys diversos
94,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botes de futbol de perfil alt per a gespa artificial
Materials reciclats
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botes de futbol de perfil alt per a gespa artificial
94,99 €
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Sabatilles de training - Dona
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Materials reciclats
Nike Bella 7
Sabatilles de training - Dona
89,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Dona
Supervendes
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Dona
189,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botes de futbol de perfil baix per a terrenys diversos
Materials reciclats
Nike Tiempo Maestro Club
Botes de futbol de perfil baix per a terrenys diversos
59,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botes de futbol de perfil baix per a terreny tou
Materials reciclats
Nike Tiempo Maestro Academy
Botes de futbol de perfil baix per a terreny tou
89,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Botes de futbol de perfil alt per a moqueta-turf
Materials reciclats
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Botes de futbol de perfil alt per a moqueta-turf
69,99 €
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Sabatilles impermeables de trail running - Dona
Materials reciclats
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Sabatilles impermeables de trail running - Dona
114,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botes de futbol de perfil alt per a moqueta-turf
Materials reciclats
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botes de futbol de perfil alt per a moqueta-turf
94,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Sabatilles
Materials reciclats
Nike Ava Rover
Sabatilles
139,99 €
Nike SB Zoom Nyjah 4
Nike SB Zoom Nyjah 4 Sabatilles de skateboard
Materials reciclats
Nike SB Zoom Nyjah 4
Sabatilles de skateboard
109,99 €
Nike Phantom 6 Low Pro
Nike Phantom 6 Low Pro Botes de futbol per a moqueta-turf
Materials reciclats
Nike Phantom 6 Low Pro
Botes de futbol per a moqueta-turf
139,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botes de futbol de perfil baix per a terrenys diversos
Materials reciclats
Nike Tiempo Maestro Academy
Botes de futbol de perfil baix per a terrenys diversos
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botes de futbol de perfil baix per a moqueta-turf
Materials reciclats
Nike Tiempo Maestro Club
Botes de futbol de perfil baix per a moqueta-turf
59,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botes de futbol de perfil baix per a terrenys diversos
Materials reciclats
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botes de futbol de perfil baix per a terrenys diversos
89,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Mercurial Vapor 17 Academy Botes de futbol de perfil baix per a moqueta-turf
Materials reciclats
Nike Mercurial Vapor 17 Academy
Botes de futbol de perfil baix per a moqueta-turf
89,99 €
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Botes de futbol sala de perfil baix
Materials reciclats
Nike Tiempo Streetgato
Botes de futbol sala de perfil baix
84,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Nike Mercurial Vapor 17 Club Botes de futbol de perfil baix per a moqueta-turf
Materials reciclats
Nike Mercurial Vapor 17 Club
Botes de futbol de perfil baix per a moqueta-turf
64,99 €
Nike Pegasus 42 By You
Nike Pegasus 42 By You Sabatilles de running de carretera personalitzables - Dona
Personalitza
Personalitza
Nike Pegasus 42 By You
Sabatilles de running de carretera personalitzables - Dona
169,99 €
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Sabatilles de running de carretera - Dona
Materials reciclats
Nike Pegasus Plus
Sabatilles de running de carretera - Dona
30 % de descompte

Roba confeccionada amb almenys un 50 % de materials sostenibles

Aquests productes contenen com a mínim un 50 % de teixit de cotó orgànic, polièster reciclat o una mescla de cotó orgànic i polièster reciclat. El cotó orgànic es cultiva sense productes químics sintètics i consumeix menys aigua que el cotó convencional. El polièster reciclat redueix els residus i la petjada de carboni.

Analitzem cada element dels nostres productes perquè et sentis genial quan te'ls posis. Seguint el nostre compromís zero, ens fixem en la producció, la recol·lecció i el processament de cadascun dels materials per fabricar els nostres productes. Ens centrem en els productes que fem servir més habitualment, com el polièster i el cotó. El polièster reciclat redueix els residus i les emissions de carboni en un 30 % aproximadament en comparació amb el polièster nou. A més, la producció de cotó orgànic consumeix menys aigua i productes químics que la de cotó convencional. El nostre objectiu és oferir la mateixa alta qualitat i el mateix rendiment reduint l'impacte mediambiental.

Obtén més informació sobre sostenibilitat a Nike. Entre altres coses, t'explicarem com treballem per fabricar productes de manera responsable i contribuïm a protegir l'entorn on vivim i juguem.