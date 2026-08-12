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Sabatilles Nike Blazer de perfil baix

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Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT Sabatilles de skateboard
Nike SB Zoom Blazer Low Pro GT
Sabatilles de skateboard
79,99 €

Sabatilles Nike Blazer de perfil baix

Tant si et decantes les noves combinacions de colors Nike com si prefereixes dissenyar el teu look únic, les Nike Blazer de perfil baix combinen un estil retro amb una comoditat moderna. A més, presenten una sola exterior de goma i unitats Zoom Air al taló per oferir amortiment i adherència en cada pas. Descobreix la durabilitat i la flexibilitat de les sabatilles Nike Blazer per a home i per a dona, o bé fes un cop d'ull a la col·lecció Nike Blazer de perfil mitjà per gaudir de més amortiment i subjecció.