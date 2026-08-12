Sabatilles Nike Blazer de perfil baix
Tant si et decantes les noves combinacions de colors Nike com si prefereixes dissenyar el teu look únic, les Nike Blazer de perfil baix combinen un estil retro amb una comoditat moderna. A més, presenten una sola exterior de goma i unitats Zoom Air al taló per oferir amortiment i adherència en cada pas. Descobreix la durabilitat i la flexibilitat de les sabatilles Nike Blazer per a home i per a dona, o bé fes un cop d'ull a la col·lecció Nike Blazer de perfil mitjà per gaudir de més amortiment i subjecció.