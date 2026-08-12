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Sabatilles Nike Blazer de perfil mitjà

(2)
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Sabatilles de skateboard
Nike SB Zoom Blazer Mid
Sabatilles de skateboard
94,99 €
Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Sabatilles de skateboard
Nike SB Zoom Blazer Mid
Sabatilles de skateboard
94,99 €

Recupera el look retro de les Nike Blazer de perfil mitjà

Les Nike Blazer de perfil mitjà, dissenyades amb una combinació d'estil retro i detalls moderns, permeten completar qualsevol look amb un estil versàtil. Les sabatilles presenten zones del turmell enconxades per a una comoditat addicional, juntament amb una sola de goma que no deixa marques i que augmenta la tracció i la durabilitat. Escull entre una gran varietat de colors i models, disponibles en talles per a home i per a dona. Compra la col·lecció Nike Blazer completa o bé dissenya una combinació de colors exclusiva per a tu.