Tres maneres de crear els teus entrenaments d'intervals d'alta intensitat propis

1. Every Minute On the Minute (Tots els minuts d'un minut, EMOM)

Durant el temps preestablert que duri l'entrenament, comença cada minut fent una sèrie de repeticions d'un moviment específic (o més d'un) amb màxima intensitat. Descansa durant l'estona restant de cada minut.

Per preparar el teu entrenament EMOM, Frost recomana triar un moviment per a la part inferior del cos, un moviment per a la part superior, un exercici de tors i un exercici intens de tot el cos (per exemple, esquats, flexions, abdominals i burpees). Estableix la duració de l'entrenament (pot ser de 20 minuts) i les repeticions que faràs de cada moviment. Pots fer repeticions diferents per a cada exercici (per exemple, 15, 12, 10 i 8) o mantenir el mateix nombre de repeticions per a cadascun (per exemple, 10). Repeteix la seqüència fins que soni l'alarma del cronòmetre. T'ensenyem un exemple:

Entrenament de força de tot el cos de 20 minuts

Minut 1: 15 esquats

Minut 2: 12 flexions

Minut 3: 10 abdominals

Minut 4: 8 burpees

Minut 5: 15 esquats

Minut 6: 12 flexions

Minut 7: 10 abdominals

Minut 8: 8 burpees...

... i ves repetint fins al minut 20, en què faràs 8 burpees