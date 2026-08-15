Nike DNA Academy Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 20 cm - Home

Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Vols millorar el teu joc? Posa't aquests pantalons curts de cintura alta i domina la pilota amb total tranquil·litat sense que res et distregui. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades.
Nike DNA Academy
Vols millorar el teu joc? Posa't aquests pantalons curts de cintura alta i domina la pilota amb total tranquil·litat sense que res et distregui. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Ideális kosárlabdához.
TundeV979485145
Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.
Lenka236665739
Material and size Is perfect, very comfortable. *****
Nike DNA Academy