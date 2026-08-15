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Nike DNA Academy Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 20 cm - Home - Negre/Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike DNA Academy

Pantalons curts 20 cm Dri-FIT de bàsquet - Home

34,99 €
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Vols millorar el teu joc? Posa't aquests pantalons curts de cintura alta i domina la pilota amb total tranquil·litat sense que res et distregui. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Blanc
  • Model: IQ8608-010

Nike DNA Academy

34,99 €

Vols millorar el teu joc? Posa't aquests pantalons curts de cintura alta i domina la pilota amb total tranquil·litat sense que res et distregui. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • Llargada de l'interior del camal de 20 cm
  • Teixit Knit amb un costat de malla i una part posterior plana
  • Cintura elàstica amb cordó
  • Logotip Swoosh brodat
  • Butxaques laterals
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre/Blanc
  • Model: IQ8608-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (2)

5 estrelles

  • Ideális kosárlabdához.

    TundeV979485145

    Ideális nadrág kosárlabdához. Derékban enyhén szűk méretezésű, de ettől függetlenül kényelmes. Sportoláshoz tökéletes.

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Nike DNA Academy Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 20 cm - Home

Nike DNA Academy

34,99 €

Completa el look

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