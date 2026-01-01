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Croàcia 2026
Pantalons jogger Nike Club Fleece - Home
64,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Els pantalons jogger Club combinen un estil clàssic amb la comoditat del teixit Fleece per oferir-te un look millorat per al dia a dia.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IO8607-451
Croàcia 2026
64,99 €
Els pantalons jogger Club combinen un estil clàssic amb la comoditat del teixit Fleece per oferir-te un look millorat per al dia a dia.
Detalls del producte
- 80-82 % cotó, 18-20 % polièster.
- Color mostrat: Obsidian/Blanc
- Model: IO8607-451
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Croàcia 2026
64,99 €