Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO® Sabatilles - Nen/a

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Hem col·laborat amb The LEGO® Group per crear aquesta edició al·lucinant de les Air Max 95. D'entrada, diries que són unes AM95 normals i corrents, oi? Doncs fixa-t'hi bé! El que semblen els panells ondulats de sempre són només una il·lusió òptica. Però no et pateixis, que el doble amortiment Air sota el peu és ben real i t'ofereix l'impuls necessari per a qualsevol joc, fins i tot els de construir mons.
Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO®
Hem col·laborat amb The LEGO® Group per crear aquesta edició al·lucinant de les Air Max 95. D'entrada, diries que són unes AM95 normals i corrents, oi? Doncs fixa-t'hi bé! El que semblen els panells ondulats de sempre són només una il·lusió òptica. Però no et pateixis, que el doble amortiment Air sota el peu és ben real i t'ofereix l'impuls necessari per a qualsevol joc, fins i tot els de construir mons.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.6 estrelles
Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO®
Alguna vegada has pensat què passaria si unes minifigures de LEGO® entremaliades poguessin fer el que volguessin en un laboratori de Nike Air Max? Aquestes Air Max 95 redissenyades tenen dues unitats Air que desafien les lleis de la física a la sola i una part superior amb detalls gràfics inspirats en les minifigures. És el que passa quan es deixa volar la imaginació.
Hem pintat el disseny per capes de les 95 per donar-li un toc divertit de LEGO i crear una il·lusió òptica a les sabatilles.
Les dues unitats Air de l'avantpeu i el taló garanteixen la comoditat per rendir al 110 %. Com les 95 originals.
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