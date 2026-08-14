 
Imatge 1 de 15
Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO® Sabatilles - Nen/a - Negre/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Platejat metal·litzat

Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO®

Sabatilles - Nen/a

149,99 €
Tria una tallaGuia de talles
Aquest producte està exclòs de les promocions i els descomptes del lloc web.
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Hem col·laborat amb The LEGO® Group per crear aquesta edició al·lucinant de les Air Max 95. D'entrada, diries que són unes AM95 normals i corrents, oi? Doncs fixa-t'hi bé! El que semblen els panells ondulats de sempre són només una il·lusió òptica. Però no et pateixis, que el doble amortiment Air sota el peu és ben real i t'ofereix l'impuls necessari per a qualsevol joc, fins i tot els de construir mons.


  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Platejat metal·litzat
  • Model: IO4801-002

Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO®

149,99 €

Hem col·laborat amb The LEGO® Group per crear aquesta edició al·lucinant de les Air Max 95. D'entrada, diries que són unes AM95 normals i corrents, oi? Doncs fixa-t'hi bé! El que semblen els panells ondulats de sempre són només una il·lusió òptica. Però no et pateixis, que el doble amortiment Air sota el peu és ben real i t'ofereix l'impuls necessari per a qualsevol joc, fins i tot els de construir mons.

Avantatges

  • Els panells anatòmics originals de les 95 tornen en forma d'estampat per crear una il·lusió òptica de profunditat.
  • La unitat Max Air visible proporciona un amortiment lleuger.
  • La sola exterior de goma amb ranures flexibles afegeix una tracció duradora.

Detalls del producte

  • Cordons clàssics
  • Sola exterior de goma
  • Color mostrat: Negre/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Platejat metal·litzat
  • Model: IO4801-002

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (8)

4.6 estrelles

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO® Sabatilles - Nen/a

Col·lecció Nike Air Max 95 x LEGO®

149,99 €

Completa el look

Item 3 of 8

Un gran Air, grans idees

Alguna vegada has pensat què passaria si unes minifigures de LEGO® entremaliades poguessin fer el que volguessin en un laboratori de Nike Air Max? Aquestes Air Max 95 redissenyades tenen dues unitats Air que desafien les lleis de la física a la sola i una part superior amb detalls gràfics inspirats en les minifigures. És el que passa quan es deixa volar la imaginació.

Una obra d'art

Hem pintat el disseny per capes de les 95 per donar-li un toc divertit de LEGO i crear una il·lusió òptica a les sabatilles.

Doble bombolla

Les dues unitats Air de l'avantpeu i el taló garanteixen la comoditat per rendir al 110 %. Com les 95 originals.

LEGO, el logotip de LEGO i la configuració de peces i botons són marques registrades de The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tots els drets reservats.