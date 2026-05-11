Nike Club Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Home

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Aquests pantalons de xandall clàssics tenen un disseny impecable i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat. La vora oberta dels pantalons és ideal per mostrar les sabatilles.
Nike Club
Aquests pantalons de xandall clàssics tenen un disseny impecable i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat. La vora oberta dels pantalons és ideal per mostrar les sabatilles.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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3.7 estrelles
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
Nike Club