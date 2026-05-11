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Nike Club Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Home - Negre/Negre/Blanc

Nike Club

Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Home

54,99 €
Negre/Negre/Blanc
Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons de xandall clàssics tenen un disseny impecable i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat. La vora oberta dels pantalons és ideal per mostrar les sabatilles.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HQ4422-010

Nike Club

54,99 €

Aquests pantalons de xandall clàssics tenen un disseny impecable i informal. El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat. La vora oberta dels pantalons és ideal per mostrar les sabatilles.

Avantatges

  • El disseny és més ample a la part posterior i les cuixes per oferir un ajust informal.
  • El tancament ocult amb botons de pressió a les butxaques posteriors et permet desar-hi objectes petits de manera segura.

Detalls del producte

  • Logotip Nike Futura brodat
  • Cintura elàstica amb cordó exterior
  • Butxaques per a les mans
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral: 100 % cotó. Butxaca posterior: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HQ4422-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 183 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (14)

3.7 estrelles

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Nike Club Pantalons de teixit French Terry amb vora oberta - Home

Nike Club

54,99 €

Completa el look

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