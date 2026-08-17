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Puntuació alta
Nike Club Pantalons curts oberts de teixit Woven - Home - Pink Foam/Blanc

Nike Club

Pantalons curts oberts de teixit Woven - Home

39,99 €
Pink Foam/Blanc
Negre/Blanc
Fir/Blanc
Obsidian/Blanc
Parachute Beige/Blanc
Court Blue/Blanc
Photon Dust/Blanc
Safety Orange/Blanc
Magenta clar/Midnight Navy
Hydrogen Blue/Blanc
Old Royal/Blanc
Football Blue/Blanc
Tria una tallaGuia de talles
  • El disseny queda gran; et recomanem que demanis una talla menys
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons curts, esportius i versàtils estan confeccionats amb teixit Woven per oferir comoditat en el dia a dia. L'ajust està dissenyat per quedar per sobre del genoll i que sigui més ample a la part posterior i les cuixes per evitar que siguin massa cenyits, especialment quan fa bon temps. El folre de malla ajuda a mantenir la frescor i la comoditat per al dia a dia. Combina'ls amb una samarreta i les teves sabatilles Nike preferides per obtenir un look excepcional.


  • Color mostrat: Pink Foam/Blanc
  • Model: FN3307-663

Nike Club

39,99 €

Aquests pantalons curts, esportius i versàtils estan confeccionats amb teixit Woven per oferir comoditat en el dia a dia. L'ajust està dissenyat per quedar per sobre del genoll i que sigui més ample a la part posterior i les cuixes per evitar que siguin massa cenyits, especialment quan fa bon temps. El folre de malla ajuda a mantenir la frescor i la comoditat per al dia a dia. Combina'ls amb una samarreta i les teves sabatilles Nike preferides per obtenir un look excepcional.

Avantatges

  • El teixit Woven lleuger és molt suau i elegant.
  • El folre de malla fresc proporciona transpirabilitat, ventilació i comoditat.
  • Aquests pantalons curts d'ajust relaxat, dissenyats per quedar per sobre del genoll, ofereixen més espai a la part posterior i les cuixes.
  • La cintura elàstica i suau amb cordó exterior permet aconseguir un ajust còmode i segur.

Detalls del producte

  • Llargada de l'interior del camal de 15 cm
  • Butxaques per a les mans
  • Butxaca posterior amb veta adherent
  • Logotip Nike Futura brodat a la cuixa esquerra
  • Obertures laterals
  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Pink Foam/Blanc
  • Model: FN3307-663

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia fa 191 cm d'alçada i porta una talla 3XL (Talles grans i per a persones altes)
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • El disseny queda gran; et recomanem que demanis una talla menys
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (480)

4.8 estrelles

  • 24/7 beste Shorts ever

    antonmichael497174983

    24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.

  • All around shorts

    Terry

    [This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

  • Very comfortable and look great

    Josue93

    [This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days

    El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
    #productsprovidedbynike

Nike Club Pantalons curts oberts de teixit Woven - Home

Nike Club

39,99 €

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