Nike Club Pantalons curts oberts de teixit Woven - Home

24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
Aquests pantalons curts, esportius i versàtils estan confeccionats amb teixit Woven per oferir comoditat en el dia a dia. L'ajust està dissenyat per quedar per sobre del genoll i que sigui més ample a la part posterior i les cuixes per evitar que siguin massa cenyits, especialment quan fa bon temps. El folre de malla ajuda a mantenir la frescor i la comoditat per al dia a dia. Combina'ls amb una samarreta i les teves sabatilles Nike preferides per obtenir un look excepcional.
Nike Club
Aquests pantalons curts, esportius i versàtils estan confeccionats amb teixit Woven per oferir comoditat en el dia a dia. L'ajust està dissenyat per quedar per sobre del genoll i que sigui més ample a la part posterior i les cuixes per evitar que siguin massa cenyits, especialment quan fa bon temps. El folre de malla ajuda a mantenir la frescor i la comoditat per al dia a dia. Combina'ls amb una samarreta i les teves sabatilles Nike preferides per obtenir un look excepcional.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.8 estrelles
24/7 beste Shorts ever
antonmichael497174983
24/7! Ich liebe diese Hose, das denke ich die beste Shorts die ich mir jemals gekauft habe. Bequem cool lässig alles aus.
All around shorts
Terry
[This review was collected as part of a promotion.] Love these shorts for outside eork snd days by the pool
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Very comfortable and look great
Josue93
[This review was collected as part of a promotion.] These shorts are super comfortable they look amazing I have them in several colors and are great for these hot summer days
El producte s'ha rebut gratis o s'ha valorat com a part d'un sorteig/obsequi, o com a resultat de bescanviar un descompte.
#productsprovidedbynike
Nike Club
Totes les peces per crear el teu estil exclusiu.