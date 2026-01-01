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Nike Club Pantalons curts Flow de teixit French Terry - Home - Fir/Phantom

Nike Club

Pantalons curts Flow de teixit French Terry - Home

49,99 €
Fir/Phantom
Negre/Phantom
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons curts et permeten seguir el ritme amb un teixit French Terry còmode.


  • Color mostrat: Fir/Phantom
  • Model: IQ7658-323

Nike Club

49,99 €

Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons curts et permeten seguir el ritme amb un teixit French Terry còmode.

Avantatges

  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
  • L'ajust estàndard és ample a la part posterior i les cuixes.
  • La llargada de l'interior del camal està dissenyada perquè quedi per sobre del genoll.

Detalls del producte

  • Logotip Nike Futura brodat a la butxaca posterior
  • Butxaques per a les mans
  • Butxaca posterior amb tancament amb botó de pressió
  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà): 100 % cotó. Butxaca posterior: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Fir/Phantom
  • Model: IQ7658-323

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Nike Club Pantalons curts Flow de teixit French Terry - Home

    Nike Club

    49,99 €

    Completa el look