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Nike Club
Pantalons curts Flow de teixit French Terry - Home
49,99 €
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons curts et permeten seguir el ritme amb un teixit French Terry còmode.
- Color mostrat: Fir/Phantom
- Model: IQ7658-323
Nike Club
49,99 €
Si busques un estil clàssic, uneix-te al Club. Aquests pantalons curts et permeten seguir el ritme amb un teixit French Terry còmode.
Avantatges
- El teixit French Terry de densitat mitjana amb bucles suaus a l'interior ofereix una transpirabilitat natural.
- L'ajust estàndard és ample a la part posterior i les cuixes.
- La llargada de l'interior del camal està dissenyada perquè quedi per sobre del genoll.
Detalls del producte
- Logotip Nike Futura brodat a la butxaca posterior
- Butxaques per a les mans
- Butxaca posterior amb tancament amb botó de pressió
- Cintura elàstica amb cordó
- Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà): 100 % cotó. Butxaca posterior: 100 % cotó.
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Fir/Phantom
- Model: IQ7658-323
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Nike Club
49,99 €