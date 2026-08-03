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Nike Club Pantalons curts Alumni de teixit French Terry - Home - Negre/Negre/Blanc

Nike Club

Pantalons curts Alumni de teixit French Terry - Home

44,99 €
Negre/Negre/Blanc
Sail/Sail/Negre
Gris fosc jaspiat/Light Smoke Grey/Blanc
Obsidian/Obsidian/Blanc
Pink Foam/Pink Foam/Blanc
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Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquests pantalons curts Alumni de teixit French Terry estan dissenyats amb la comoditat característica de Nike Club i presenten un ajust informal i ample a la part posterior i les cuixes.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: FQ4950-010

Nike Club

44,99 €

Aquests pantalons curts Alumni de teixit French Terry estan dissenyats amb la comoditat característica de Nike Club i presenten un ajust informal i ample a la part posterior i les cuixes.

Avantatges

  • El teixit French Terry de densitat mitjana amb rissos sense raspallar a l'interior ofereix estructura, transpirabilitat i suavitat per anar al gimnàs o descansar al sofà de casa.
  • La butxaca posterior t'ajuda a desar-hi objectes petits amb seguretat.

Detalls del producte

  • Butxaques per a les mans
  • Cintura elàstica amb cordó rodó exterior
  • 58 % cotó, 23 % raió, 19 % polièster. Butxaca davantera: 100 % cotó; Cintura: 49 % raió, 47 % cotó, 4 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: FQ4950-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • La persona de la fotografia fa 196 cm d'alçada i porta una talla 3XL (Talles grans i per a persones altes)
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (58)

4.3 estrelles

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Nike Club Pantalons curts Alumni de teixit French Terry - Home

Nike Club

44,99 €

Completa el look

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