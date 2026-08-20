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Nike Classic Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 20 cm - Home - Parachute Beige/Negre/Negre

Materials reciclats

Nike Classic

Pantalons curts 20 cm Dri-FIT de bàsquet - Home

49,99 €

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Cega qualsevol rival amb un regat inesperat mentre llueixes aquests pantalons curts clàssics de 20 cm. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades o t'atreveixes amb el tir decisiu.


  • Color mostrat: Parachute Beige/Negre/Negre
  • Model: IF2585-297

Nike Classic

49,99 €

Cega qualsevol rival amb un regat inesperat mentre llueixes aquests pantalons curts clàssics de 20 cm. Incorporen la nostra tecnologia Nike Dri-FIT per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre enllaces jugades o t'atreveixes amb el tir decisiu.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Parachute Beige/Negre/Negre
  • Model: IF2585-297

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 188 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

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    Nike Classic Pantalons curts de bàsquet Dri-FIT de 20 cm - Home

    Nike Classic

    49,99 €