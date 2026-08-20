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Chicago Bulls Courtside Pantalons jogger Nike NBA Club Fleece - Home - Negre/University Red

Chicago Bulls Courtside

Pantalons jogger Nike NBA Club Fleece - Home

79,99 €

Si t'encanten els Bulls, llueix el seu escut al pit! Aquests pantalons jogger especials, amb un estampat d'esprai, són perfectes per demostrar la passió pel teu equip.


  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HV9776-010

Chicago Bulls Courtside

79,99 €

Si t'encanten els Bulls, llueix el seu escut al pit! Aquests pantalons jogger especials, amb un estampat d'esprai, són perfectes per demostrar la passió pel teu equip.

Avantatges

El teixit Fleece semiraspallat de densitat mitjana és suau a l'exterior, presenta un tacte una mica apelfat a l'interior i manté la comoditat amb un toc transpirable. És una peça còmoda per portar tot l'any, sobretot durant l'entretemps.

Detalls del producte

  • Vores elàstiques
  • Cintura elàstica amb cordó
  • Cos: 80 % cotó, 20 % polièster. Butxaca lateral (costat del dors de la mà): 100 % cotó. Butxaca posterior: 100 % cotó.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/University Red
  • Model: HV9776-010

Talles i ajustos

    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chicago Bulls Courtside Pantalons jogger Nike NBA Club Fleece - Home

    Chicago Bulls Courtside

    79,99 €