Materials reciclats
Beşiktaş J.K.
Pantalons curts de futbol de teixit Knit Nike - Home
Inspirats en la roba que porta el teu equip al camp, aquests pantalons curts incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre representes el Beşiktaş.
- Color mostrat: Negre/Carmesí brillant/Carmesí brillant
- Model: IZ6031-011
Beşiktaş J.K.
Inspirats en la roba que porta el teu equip al camp, aquests pantalons curts incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre representes el Beşiktaş.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Carmesí brillant/Carmesí brillant
- Model: IZ6031-011
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Beşiktaş J.K.