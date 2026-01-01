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Beşiktaş J.K. Pantalons curts de futbol de teixit Knit Nike - Home - Negre/Carmesí brillant/Carmesí brillant

Materials reciclats

Beşiktaş J.K.

Pantalons curts de futbol de teixit Knit Nike - Home

54,99 €
Negre/Carmesí brillant/Carmesí brillant
Blanc/Negre/Negre
Negre/Blanc/Blanc
Tria una tallaGuia de talles
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Inspirats en la roba que porta el teu equip al camp, aquests pantalons curts incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre representes el Beşiktaş.


  • Color mostrat: Negre/Carmesí brillant/Carmesí brillant
  • Model: IZ6031-011

Beşiktaş J.K.

54,99 €

Inspirats en la roba que porta el teu equip al camp, aquests pantalons curts incorporen una tecnologia que capil·laritza la suor per ajudar-te a mantenir la transpirabilitat i la comoditat mentre representes el Beşiktaş.

Detalls del producte

  • 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Carmesí brillant/Carmesí brillant
  • Model: IZ6031-011

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 178 cm d'alçada
    • Ajust entallat: elegant i estret
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Beşiktaş J.K. Pantalons curts de futbol de teixit Knit Nike - Home

    Beşiktaş J.K.

    54,99 €

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