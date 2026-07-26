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Air Max 90 LTR Sabatilles - Home - Negre/Negre/Negre

Air Max 90 LTR

Sabatilles - Home

149,99 €
Negre/Negre/Negre
Blanc/Blanc/Blanc
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Les Nike Air Max 90 LTR continuen fidels a les seves arrels de running originals amb la sola tipus gofra emblemàtica, els revestiments cosits de pell suau i detalls de colors clàssics a la placa de poliuretà termoplàstic. La part superior monocromàtica ofereix diverses opcions d'estil, alhora que l'amortiment Max Air proporciona comoditat en cada trepitjada.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: CZ5594-001

Air Max 90 LTR

149,99 €

RET HOMENATGE AL BIG AIR.

Les Nike Air Max 90 LTR continuen fidels a les seves arrels de running originals amb la sola tipus gofra emblemàtica, els revestiments cosits de pell suau i detalls de colors clàssics a la placa de poliuretà termoplàstic. La part superior monocromàtica ofereix diverses opcions d'estil, alhora que l'amortiment Max Air proporciona comoditat en cada trepitjada.

Avantatges

  • Unitat Max Air al taló, originalment dissenyada per a running, per aportar un amortiment increïble.
  • Disseny de perfil baix que es combina amb una zona del turmell enconxada per oferir un look elegant, suau i còmode.
  • Sola exterior tipus gofra de goma per oferir un look tradicional i millorar la tracció i la durabilitat.
  • Revestiments de pell cosits i tocs de poliuretà termoplàstic que aporten durabilitat, comoditat i el look emblemàtic i popular dels anys 90.

Detalls del producte

  • Entresola d'escuma que aporta un amortiment durador
  • Color mostrat: Negre/Negre/Negre
  • Model: CZ5594-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (259)

4.6 estrelles

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Top

    ALFONSS814109966

    Ik heb reeds enkele jaren deze schoen telkens besteld,en voel mij er zeer goed bij.

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

Air Max 90 LTR Sabatilles - Home

Air Max 90 LTR

149,99 €

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