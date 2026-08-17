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Puntuació alta
Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Home - Negre/Anthracite/Summit White

Materials reciclats

Nike ACG Pegasus Trail

Sabatilles de trail running - Home

149,99 €
Negre/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Ironstone/Summit White
Negre/Anthracite/Negre
Crema II/Light Orewood Brown/Safety Orange/Crema II
Summit White/Phantom/Safety Orange/Negre
Spruce Fog/Sea Glass/Black Spruce
Jade Horizon/Platejat clar/Safety Orange/Phantom
Linen/Negre/Carmesí clar/Light Orewood Brown
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  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: HV8116-001

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Corre per paisatges pintorescs amb comoditat, amortiment i tracció adherent.

Unes sabatilles fetes per als senders amb la reactivitat que ja coneixes de la carretera. Les ACG Pegasus Trail són perfectes per córrer quilòmetres per paisatges pintorescs amb comoditat i amortiment. Ens hem assegurat que tinguin l'adherència que necessites per a la tracció en terrenys humits. I l'ajust? L'avantpeu més ample proporciona espai addicional per moure els dits.

Part superior de malla Engineered

La part superior, d'eficàcia demostrada, està confeccionada amb malla Engineered lleugera que combina durabilitat i transpirabilitat.

Entresola d'escuma ReactX

Aquesta edició de les Pegasus Trail incorpora més escuma ReactX que abans. L'alçada superior proporciona retorn d'energia amb una trepitjada reactiva i estable.

Sola exterior d'alta tracció

Aquesta generació nova del Nike All Terrain Compound (ATC) t'ofereix més tracció que abans perquè puguis córrer per senders humits i terrenys tècnics amb total confiança.

Puntera redissenyada

Hem ampliat la puntera i l'avantpeu perquè et sentis a gust quilòmetre rere quilòmetre, tant en pujades com en baixades. Un disseny més ampli significa més estabilitat en els camins tècnics.

Detalls del producte

  • Pes: 305 g aprox. (número 44 d'home)
  • Drop del taló a la puntera: 8 mm
  • Color mostrat: Negre/Anthracite/Summit White
  • Model: HV8116-001

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (51)

4.6 estrelles

  • BOOM!!

    melc158555828

    Just what I needed for my walks and runs on questionable pavement used by construction crews in a new housing development. These are comfortable and light and definitely get the job done!

  • love these shoes!

    Geraldd3ad1c35c3784d4db456d49e2e2e2169

    been running in mostly Nike Pegasus for 40 yrs, this shoe is the best version of Pegasus yet! perfect shoe string length, glides on and off, cushions but solid, tracks level and straight , perfect toe box width.

  • Awesome Color!

    William828921382

    Great shoe! Will probably buy another pair in a different color. Purchased to have a comfortable shoe to wear while shooting sporting clays (Shotgun sports). Needed something that would be wearable on dirt/dust trails and outdoor terrain but still look stylish.

Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Home

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Adherència i comoditat per a tots els terrenys. Fetes per causar estralls en qualsevol superfície.

Ideals per a

Trail running

Terreny

Moderadament tècnic

Amortiment

Reactivitat

Pes de les sabatilles

305 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

8 mm

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

305 g aprox. (número 44 d'home)

Drop del taló a la puntera

8 mm

Tecnologia

Escuma ReactX i goma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)

Característiques de rendiment

  • Sola exterior d'alta tracció

    Aquesta generació nova del Nike All Terrain Compound (ATC) t'ofereix més tracció que abans perquè puguis córrer per senders humits i terrenys tècnics amb total confiança.

  • Entresola d'escuma ReactX

    Aquesta edició de les Pegasus Trail incorpora més escuma ReactX que abans. L'alçada superior proporciona un retorn d'energia amb una trepitjada reactiva i estable.

  • Puntera redissenyada

    Hem ampliat la puntera i l'avantpeu perquè et sentis a gust quilòmetre rere quilòmetre, tant en pujades com en baixades. Un disseny més ampli significa més estabilitat en els camins tècnics.

  • Part superior de malla Engineered

    La part superior, d'eficàcia demostrada, està confeccionada amb malla Engineered lleugera que combina durabilitat i transpirabilitat.

Liam Meirow

"Durabilitat, OK. Comoditat, OK. I correm força ràpid, o sigui que velocitat, també OK. Per a mi, és el triplet de les prestacions d’unes sabatilles."

Liam Meirow

Atleta ACG, temps més ràpid de trail en boscos

Completa el look

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