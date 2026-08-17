Nike ACG Pegasus Trail Sabatilles de trail running - Home

BOOM!!
melc158555828
Just what I needed for my walks and runs on questionable pavement used by construction crews in a new housing development. These are comfortable and light and definitely get the job done!
Materials reciclats
Nike ACG Pegasus Trail
Corre per paisatges pintorescs amb comoditat, amortiment i tracció adherent.
Unes sabatilles fetes per als senders amb la reactivitat que ja coneixes de la carretera. Les ACG Pegasus Trail són perfectes per córrer quilòmetres per paisatges pintorescs amb comoditat i amortiment. Ens hem assegurat que tinguin l'adherència que necessites per a la tracció en terrenys humits. I l'ajust? L'avantpeu més ample proporciona espai addicional per moure els dits.
La part superior, d'eficàcia demostrada, està confeccionada amb malla Engineered lleugera que combina durabilitat i transpirabilitat.
Aquesta edició de les Pegasus Trail incorpora més escuma ReactX que abans. L'alçada superior proporciona retorn d'energia amb una trepitjada reactiva i estable.
Aquesta generació nova del Nike All Terrain Compound (ATC) t'ofereix més tracció que abans perquè puguis córrer per senders humits i terrenys tècnics amb total confiança.
Hem ampliat la puntera i l'avantpeu perquè et sentis a gust quilòmetre rere quilòmetre, tant en pujades com en baixades. Un disseny més ampli significa més estabilitat en els camins tècnics.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
4.6 estrelles
BOOM!!
melc158555828
Just what I needed for my walks and runs on questionable pavement used by construction crews in a new housing development. These are comfortable and light and definitely get the job done!
love these shoes!
Geraldd3ad1c35c3784d4db456d49e2e2e2169
been running in mostly Nike Pegasus for 40 yrs, this shoe is the best version of Pegasus yet! perfect shoe string length, glides on and off, cushions but solid, tracks level and straight , perfect toe box width.
Awesome Color!
William828921382
Great shoe! Will probably buy another pair in a different color. Purchased to have a comfortable shoe to wear while shooting sporting clays (Shotgun sports). Needed something that would be wearable on dirt/dust trails and outdoor terrain but still look stylish.
Nike ACG Pegasus Trail
Ideals per a
Terreny
Amortiment
Pes de les sabatilles
Drop del taló a la puntera
Pes de les sabatilles
305 g aprox. (número 44 d'home)
Drop del taló a la puntera
8 mm
Tecnologia
Escuma ReactX i goma Nike Trail All Terrain Compound (ATC)
Liam Meirow
Atleta ACG, temps més ràpid de trail en boscos