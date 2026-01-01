Materials reciclats
Nike ACG "Lunar Ray"
Malles de trail running Dri-FIT ADV - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Els camins no es recorren sols. Fes front al terreny amb aquestes malles d'ajust cenyit que redueixen el fregament. Les quatre butxaques (una amb cremallera i apta per a la majoria dels telèfons) t'ofereixen espai per portar-hi les teves coses. A més, el teixit transpirable i d'eixugada ràpida t'ajuda a mantenir la comoditat quilòmetre rere quilòmetre.
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IO9673-010
Nike ACG "Lunar Ray"
Els camins no es recorren sols. Fes front al terreny amb aquestes malles d'ajust cenyit que redueixen el fregament. Les quatre butxaques (una amb cremallera i apta per a la majoria dels telèfons) t'ofereixen espai per portar-hi les teves coses. A més, el teixit transpirable i d'eixugada ràpida t'ajuda a mantenir la comoditat quilòmetre rere quilòmetre.
Tecnologia que capil·laritza la suor
La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
Ajust estilitzat
La cintura elàstica amb cordó permet trobar l'ajust perfecte. A més, hem incorporat cremalleres a les vores per mantenir un look estilitzat fins als turmells.
Prepara't per a tot
A les quatre butxaques (dues laterals de malla, una interna a l'eslip i una posterior amb cremallera) pots portar els gels, les pastilles de sals i el telèfon.
Detalls del producte
- Cos: 83 % polièster, 17 % elastà. Malla: 82 % polièster, 18 % elastà. Eslip: 89 % polièster, 11 % elastà.
- Ajust cenyit
- Cintura elàstica amb logotip ACG i cordó exterior
- Cremalleres regulables als punys
- Logotips de Nike ACG i Nike Swoosh amb disseny reflector
- Aquest producte no s'ha d'utilitzar com a equip de protecció individual
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Summit White
- Model: IO9673-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 187 cm d'alçada
- Ajust cenyit: adaptat a la forma del cos
- Longitud completa: arriba per sota dels turmells
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike ACG "Lunar Ray"