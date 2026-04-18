Nike Academy Pantalons de futbol Dri-FIT - Home

Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Aquests pantalons de teixit Woven lleuger, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L'ajust estàndard, els panells de malla transpirable i les butxaques amb cremallera ajuden a evitar les distraccions.
Nike Academy
Aquests pantalons de teixit Woven lleuger, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L'ajust estàndard, els panells de malla transpirable i les butxaques amb cremallera ajuden a evitar les distraccions.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
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4.1 estrelles
Défaut de fabrication
ShinnD780857680
Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas
Très bien
Hélder355404065
Très bien en plus c’est trop stylé !
Φθηνη και κακη ποιότητα
anthir729149189
Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.
Nike Academy