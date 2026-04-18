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Nike Academy Pantalons de futbol Dri-FIT - Home - Negre/Negre/Blanc

Materials reciclats

Nike Academy

Pantalons de futbol Dri-FIT - Home

44,99 €
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.

Aquests pantalons de teixit Woven lleuger, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L'ajust estàndard, els panells de malla transpirable i les butxaques amb cremallera ajuden a evitar les distraccions.


  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Aquests pantalons de teixit Woven lleuger, que s'han dissenyat per als entrenaments de futbol, capil·laritzen la suor per mantenir la concentració al terreny de joc. L'ajust estàndard, els panells de malla transpirable i les butxaques amb cremallera ajuden a evitar les distraccions.

Avantatges

  • La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
  • El teixit Woven és suau i lleuger.
  • La cintura elàstica amb cordó garanteix un ajust segur.

Detalls del producte

  • Vores elàstiques
  • Logotip Swoosh brodat
  • Cos/malla: 100 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Negre/Blanc
  • Model: HJ3780-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla M i fa 189 cm d'alçada
    • Ajust estàndard: senzill i tradicional
    • Longitud completa: arriba per sota dels turmells
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (10)

4.1 estrelles

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Nike Academy Pantalons de futbol Dri-FIT - Home

Nike Academy

44,99 €

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