Les Air Money i les More Uptempo van ser els dos models per al bàsquet més representatius dels 90. Ara, dues dècades després, aquests dos models imponents s'han combinat per crear les Air More Money. Aquestes sabatilles incorporen una cobertura extraïble, el símbol del dòlar al taló, una unitat Air-Sole de llargada completa i molta expectació. Descobreix l'última combinació de colors en gris llop, negre i verd illa.